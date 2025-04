Van der Poel heeft door bidongooier gevreesd voor een gebroken neus: "Poging tot doodslag, juridische stappen ondernemen"

Het is weer maar eens gebeurd: Mathieu van der Poel is in het vizier genomen door een toeschouwer. Deze keer werd er niet met bier maar met een bidon naar hem gegooid.

De laatste tijd gebeurt het al te vaak dat één toeschouwer langs de kant van de weg zich misdraagt. Om de één of andere reden was Mathieu van der Poel daar vaak het slachtoffer van. Zo werd er ofwel met bier naar hem gegooid of naar hem gespuwd. In Parijs-Roubaix ging het nog een stapje verder: plots kreeg hij een bidon in zijn gezicht gegooid. Niet de inhoud maar wel de bidon op zich.

Het is meer dan begrijpelijk dat de winnaar van Parijs-Roubaix erg boos reageert. "Dit kunnen we niet laten passeren. Het was een volle bidon en het deed veel pijn. Als ik die bidon op mijn neus krijg, dan is mijn neus gebroken. Hopelijk kan de politie de man identificeren, want hier moet een proces van komen", vindt hij. "Dit is poging tot doodslag."

Van der Poel vindt dit erger dan bier gooien

"Als de UCI geen stappen onderneemt, dan zullen we dat met de ploeg wel doen", verkondigt Van der Poel nog. "Dit is nog iets anders dan bier gooien." Het is misschien toch een wat voorbarige aankondiging in het heetst van de strijd, want voorlopig kijkt Alpecin-Deceuninck daar anders naar. "Die man moet zo weinig mogelijk aandacht krijgen", zegt Philip Roodhooft over de bidongooier. "Dat verdienen dit soort mensen niet."

Whoever threw this bidon at Mathieu van der Poel, I hope you get identified and spend some time behind bars tonight. 🙏 #ParisRoubaixpic.twitter.com/Hqns9kP4xz — Benji Naesen (@BenjiNaesen) April 13, 2025

Roodhooft wil eerst afwachten wat de instanties met dit incident zullen doen. "We zullen eerst zien of de autoriteiten iemand kunnen identificeren. Maar we mogen het niet te veel aandacht geven, als je ziet hoeveel tienduizenden mensen wél appreciëren wat Mathieu en anderen hier presteren", looft Roodhooft de échte wielerfans.

Incident is de zwarte vlek in Parijs-Roubaix 2025

In een dag vol positieve beleving was het gooien met een bidon naar Mathieu van der Poel inderdaad die ene zwarte vlek. Ook op zijn persconferentie kwam Van der Poel er nog eens op terug. "Het incident neemt de fun niet weg, maar het voelde alsof er halve kilo in die drinkbus zat. Het was alsof een steen je gezicht raakt. Met bier gooien of spuwen is ook onaanvaardbaar, maar hier moeten we juridische stappen tegen ondernemen."