Remco Evenepoel heeft boodschap voor Wout van Aert na zijn zware valpartij in de Vuelta

De zware valpartij van Wout van Aert kan ook voor Remco Evenepoel slecht nieuws betekenen. Hij hoopt dan ook dat Van Aert snel kan herstellen.

De zware valpartij van Wout van Aert is in eerste instantie een zware klap voor hemzelf. Van Aert had eindelijk zijn goede vorm teruggevonden nadat hij ook in Dwars door Vlaanderen al zwaar ten val was gekomen.

Remco Evenepoel zag de valpartij van Van Aert op de bus na de eerste etappe van de Tour of Britain. "Ja, heel jammer voorval en ik wens hem het allerbeste toe. Hopelijk is hij snel hersteld", zei Evenepoel bij Het Nieuwsblad.

Haalt Van Aert WK in Zürich?

Voor Evenepoel kan de valpartij van Van Aert namelijk ook voor zichzelf een gevolg hebben. Het is namelijk niet zeker dat Van Aert eind september kan deelnemen aan het WK in Zürich. Van Aert en Evenepoel zouden daar kopman zijn.

Het zou de aanpak van Evenepoel op het WK kunnen veranderen. Van Aert is namelijk een schaduwfavoriet in Zwitserland en maakt de Belgische ploeg veel sterker. Het blijft dus afwachten.

Evenepoel hoopt alleszins dat Van Aert er wel bij zal zijn op het WK in Zürich. "Het is iemand die makkelijk een terugslag kan overwinnen. Al is het moeilijk om dit mee te maken als je opnieuw richting topvorm aan het gaan bent."