📷 Wout van Aert en Remco Evenepoel laten van zich horen na Europese titel van Tim Merlier

Het succes van Tim Merlier op het Europees kampioenschap is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Ook Wout van Aert en Remco Evenepoel feliciteerden Merlier met zijn Europese titel.

Wout van Aert en Remco Evenepoel waren niet aanwezig op het EK in Limburg, elk om hun eigen redenen. Van Aert ligt in de lappenmand na zijn valpartij in de Vuelta en heeft een streep getrokken onder zijn seizoen.

Remco Evenepoel wilde deelnemen aan het EK tijdrijden, maar dat volgde al twee dagen na de Tour of Britain. Evenepoel trok liever naar Spanje om zich voor te bereiden op het WK wielrennen in Zürich

Daar maakt Evenepoel net als op de Olympische Spelen in Parijs kans op de dubbel in het tijdrijden (22 september) en de wegrit (29 september). Al zal hij dan in de wegrit wel moeten afrekenen met ene Tadej Pogacar.

Evenepoel en Van Aert feliciteren Merlier

Evenepoel en Van Aert waren er niet bij op het EK, maar feliciteerden Merlier wel op hun sociale media. "Nog maar eens een kampioenschap voor ons land", schreef Evenepoel erbij.

Evenepoel is sinds 2023 ploegmaat van Merlier bij Soudal Quick-Step, Van Aert en Merlier waren van 2015 tot en met 2018 ploegmaats, onder meer bij Vérandas Willems-Crelan.