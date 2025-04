Vriendin Cameron doet opvallende bekentenis over Merlier: "Tim wil dat niet"

Tim Merlier is een van de outsiders voor Parijs-Roubaix. Zijn vriendin Cameron Vandenbroucke zal echter niet met schrik kijken naar de wedstrijd.

Bij zijn vier eerdere deelnames aan Parijs-Roubaix kwam Tim Merlier drie keer ten val. Een keer overleefde hij de Hel wel zonder pech en kon hij sprinten voor de veertiende plaats. Met niets meer in de benen werd Merlier toen 23ste.

Merlier hoopt dit jaar beter te doen en toonde al dat hij in vorm is met winst in de Scheldeprijs. Al is Parijs-Roubaix natuurlijk andere koek, zeker door het gevaar van de kasseistroken. Zijn vriendin Cameron Vandenbroucke heeft geen angst voor de valpartijen van Merlier.

Cameron zegt nooit dat Merlier voorzichtig moet zijn

"Ik weet dat dat bij veel rennersvrouwen het geval is. Beter zo, zeker? Als Tim niet meer voluit durft sprinten, dan stopt het, hé", zegt ze bij HLN. "Ik zeg voor een koers ook bewust nooit ‘Voorzichtig, hé’. Tim wil dat niet. "

Volgens Vandenbroucke verandert het feit of ze nu bang is of niet, niets aan de risico's in de koers. Die heeft ze toch niet in de hand. En dus wordt het hopen dat Merlier heelhuids over de streep komt in Roubaix.

In 2022 lukte dat niet. Merlier kwam toen zwaar ten val op Carrefour de l'Arbre en liep daarbij een open wonde op aan zijn elleboog. Daar draagt hij vandaag de dag nog altijd de sporen van met