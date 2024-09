Eigen renster haalt uit naar spookploeg uit de Tour de France Femmes: "Het is een schande"

Tashkent City Women Professional Cycling Team was een opvallende ploeg in de Tour de France Femmes. Het lijkt ook meteen de laatste koers geweest te zijn van de Oezkeekse ploeg.

Tashkent City Women Professional Cycling Team had dankzij een handigheidje zichzelf van een plekje in de Tour de France Femmes verzekerd. Door heel wat UCI-punten te verzamelen in Azië kreeg de ploeg een automatische wildcard.

Het niveau van de ploeg was echter niet van het niveau om mee te doen in de Tour. Vier van de zeven rensters haalden de finish van de eerste rit niet. In de vierde rit kwam nog een renster niet meer aan de start, een andere gaf op.

Zo bleef de Oezbeekse kampioene Yanina Kuskova (22) als enige over, zij reed de Tour ook uit en werd 47ste. Nu blijkt de ploeg niet meer te bestaan, dat heeft Kuskova zelf bekendgemaakt op haar sociale media.

Ploeg opgedoekt, Kuskova haalt uit naar Oezbekistan

"Mijn laatste koers was op 18 augustus. Sindsdien zitten mijn team en ik thuis in Oezbekistan. We hebben geen Europese wedstrijden meer gereden, want ons team is uit elkaar gevallen."Ik ben blijven trainen, want ik hoopte naar het WK te gaan.

"Mijn land heeft beloofd om de reis te betalen. Maar uiteindelijk hebben ze tickets geboekt waardoor ik minder dan 24 uur voor de start aankom.vIk zei dat ik in dit geval niet zou gaan, maar dat maakt hen niets uit", haalt Kuskova uit naar Oezbeekse wielerbond.

"Het is zo jammer dat ze in Oezbekistan de waarde van wielrennen niet begrijpen. Het is een schande. Ons team bestond drie jaar, we hadden een geweldige tijd en nu is het voorbij."

Global Peloton stelt dat er drie redenen zijn waarom Tashkent City Women Professional Cycling Team niet meer bestaat. Ten eerste de Spelen die voorbij zijn waar renners zich voor konden kwalificeren, ten tweede gebrek aan infrastructuur en ten derde corruptie.