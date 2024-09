De Plus en Evenepoel lachen met junior: "Eerst zeggen hoe Remco het moet aanpakken en dan..."

Remco Evenepoel en Laurens De Plus zijn in aanloop naar het WK in Zürich kamergenoten. De twee doken samen op in de podcast van Geraint Thomas.

In Watts Occuring hadden Geraint Thomas, Laurens De Plus en Remco Evenepoel het over junioren. Thomas uitte zich kritisch over manier waarop topploegen op zoek gaan naar de nieuwe toptalenten in het peloton.

"Je hebt power nodig, maar het lijkt alsof de hele wielerwereld geobsedeerd is door jonge renners en hun kracht. Ze willen de volgende Remco of Pogacar vinden, maar zij zijn uniek. Zo'n renners zijn er niet elk jaar."

Evenepoel en De Plus over junioren

De Plus en Evenepoel zaten 's avonds eens samen aan tafel met enkele Belgische junioren. "Dat is wat ik gezegd heb tegen hen. Je kan zoveel kracht hebben als je wil, maar koersen is veel meer dan dat", stelde De Plus.

"Het verschil tussen wanneer wij junioren waren en zij, is gigantisch. Ze denken te veel na over alles", stelde De Plus. Evenpoel pikte in. "Een junior vroeg ons wat de binnenbreedte van ons wiel was." De Plus antwoordde: "Weten wij veel, we rijden gewoon met onze fiets."

"Toen we keken naar de koers van de junioren was hij de eerste die moest lossen", zei Evenepoel. "Hij was een halfuur aan het vertellen hoe Remco het moest aanpakken en dan was het hij die meteen moest lossen", lachten De Plus en Evenepoel.