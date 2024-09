Lefevere stuurt berichtje naar Italiaan die geruchten over transfer Evenepoel verspreidde

Deze week kwam eindelijk duidelijkheid in de soap. Remco Evenepoel rijdt ook volgend jaar voor Soudal-QuickStep.

Al maanden doet het gerucht de ronde dat Remco Evenepoel de overstap zou maken naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Deze week kwam eindelijk de bevestiging dat dit niet doorgaat.

“En dat is blijkbaar nieuws”, schrijft Patrick Lefevere in zijn column in Het Nieuwsblad. “Er is veel over een vertrek geroddeld, maar officieel is er nooit één brief, telefoon of welke kennisgeving ook geweest.”

Dat denkt Lefevere tenminste toch over de hele zaak. “Toch niet bij mijn weten en ik mag vermoeden dat ik als CEO van de ploeg betrokken partij zou zijn geweest.”

Hij nam ook contact met de man die het geroddel de wereld instuurde. “Ik heb een berichtje gestuurd naar de Italiaanse journalist die het verhaal in de Gazzetta dello Sport destijds heeft gelanceerd. Een klein beetje om mijn gram te halen, maar zeker niet nijdig of gemeen.”

Lefevere houdt wel van dat spel met de journalisten. “We hebben niet dezelfde belangen, maar ik maak het allemaal ook niet groter dan het is. Soms zitten ze ernaast, soms zitten ze erop.”

De CEO van Soudal-QuickStep wil het hem alvast niet te veel aantrekken. “Eerlijk waar: als je zo lang in de koers zit als ik, zoveel oorlogen hebt gestreden, privé hebt meegemaakt wat ik heb meegemaakt, dan weet je wat echt belangrijk is en wat niet.”