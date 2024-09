Tom Boonen praat zijn mond voorbij over de nieuwe job van bondscoach Sven Vanthourenhout

Nu het WK achter de rug is, zit ook de job van Sven Vanthourenhout bij Belgian Cycling op. Tom Boonen weet waar zijn toekomst ligt.

Met 99 medailles heeft Sven Vanthourenhout zijn periode bij Belgian Cycling afgesloten. Er kwam geen kers op de taart in Zürich, want Remco Evenepoel werd vijfde op het WK. Maar Vanthourenhout vertrekt dus als bondscoach.

Waar de toekomst van Vanthourenhout ligt, is nog niet duidelijk. "Vandaag heb ik niets anders. Voor mij primeert deze maand nog. Ik ben dat de federatie verschuldigd, ik wil van september iets maken", zei Vanthourenhout duidelijk bij HLN begin september.

Vanthourenhout naar Soudal Quick-Step?

Nu het WK erop zit, komt ook de vraag naar boven waar de toekomst van Vanthourenhout ligt. Tom Boonen weet alleszins meer. "Ik weet waar hij naartoe gaat, maar ik zeg het niet", stelt Boonen bij Wielerclub Wattage.

"Hij heeft het tegen mij gezegd, maar dat is niet aan mij om dat te vertellen", stelde Boonen nog. Maar heeft Vanthourenhout dan een goede keuze gemaakt? "Het is een heel andere job dan wat hij nu doet."

Toen het even later over Soudal Quick-Step ging, leek Boonen zich te verklappen. "Verandering doet vaak goed. Zelfs al komt er iemand bij, het is altijd een nieuwe insteek voor het bestaand personeel." Volgt Vanthourenhout Evenepoel dan toch?