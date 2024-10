Sven Vanthourenhout en heel wat klinkende namen uit wielerwereld in rouw door overlijden

Wielermecenas Freddy Casteleyn is overleden. De West-Vlaming overleed plotseling en werd 81 jaar oud.

Freddy Casteleyn was als voormalige zaakvoerder van Stock Van Houcke en MEZ-motoren de sterke man achter de wielerploeg MEZ Team Belgium. Hij is plots overleden aan de gevolgen van een darmperforatie.

Begin de jaren 2000 was het wielerteam een absolute topper. Heel veel toppers kwamen voort uit hun werking, waaronder Jürgen Roelandts, de betreurde Wouter Weylandt, Gianni Meersman, Dieter Vanthourenhout en Klaas Vantornout om er maar enkele te noemen.

Ook Sven Vanthourenhout reed voor het team van Casteleyn toen hij in 2001 de wereldtitel pakte in het Tsjechische Tabor. De wielerwereld is in rouw door het plotse overlijden van Freddy Casteleyn.

Freddy’s broer Frank is momenteel burgemeester van Jabbeke en erg geschrokken door het overlijden. “We waren twee handen op één buik. We hebben vrij vroeg afscheid moeten nemen van onze ouders, Freddy heeft dan zowat de vaderrol voor mij opgenomen”, klinkt het op kw.be.

“Freddy was allesbehalve een tafelspringer, maar wel altijd en overal betrokken. Een keiharde werker en goeie strateeg, ook op commercieel vlak. Als hij een doel voor ogen had, moest en zou hij dat ook bereiken. Mijn bewondering voor hem is zeer groot.”

In de nacht van woensdag op donderdag kreeg Freddy hevige buikpijn. Hij werd donderdagochtend naar het ziekenhuis gebracht. De man werd meteen geopereerd, maar alle hulp kwam te laat. “Ik heb jammer genoeg geen afscheid meer kunnen nemen van de man die mijn hele leven voor me klaar stond. Dat doet erg veel pijn.”