Ploegleider komt met opvallende uitspraak over afwezigheid van Tom Pidcock in Lombardije

Tom Pidcock mocht van INEOS Grenadiers niet starten in de Ronde van Lombardije. De renners en ook ploegleiders van de Britse ploeg weten van niets.

De barsten in de relatie tussen Tom Pidcock en INEOS Grenadiers worden steeds groter. De Brit stond normaal aan de start van de Ronde van Lombardije, maar werd op het laatste moment nog uit de selectie gehaald.

"Net nu de dingen wat beter gingen na een turbulent seizoenseinde, ben ik uit de selectie gehaald voor Lombardije. Ik ben nochtans in vorm en keek er echt naar uit. Veel succes aan de jongens. Mijn vakantie begint blijkbaar wat vroeger", zei Pidcock op zijn sociale media.

Ploegmaat Ethan Hayter weet niet wat er aan de hand is. "Het is een beetje onverwacht. We kennen het volledige verhaal niet. Of Tom het team zal verlaten? Hij heeft nog een contract. We zullen zien wat er zal gebeuren...", zei hij bij HLN.

Pidcock uit selectie gehaald door management

Ploegleider Zak Dempster gaf bij Cyclingnews nog wat meer uitleg. "Het ziet er vreemd uit, maar de realiteit is dat het team het recht heeft om het team te selecteren dat zij geschikt vinden", zei de Australiër.

"Dat is alle informatie die ik op dit moment heb. Het was een beslissing van het management", verklapte Dempster. Het is dus geen beslissing op basis van prestaties, maar puur door het management. "Dat is hun recht", stelde Dempster.