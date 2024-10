José De Cauwer deelt héérlijke anekdote over Remco Evenepoel: "Kun je je dat nu voorstellen?"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel realiseerde op de Olympische Spelen in Parijs een unieke dubbel. Vooral de foto aan de finish in Parijs was uniek en daar had Evenepoel duidelijk over nagedacht.

Het jaar van Remco Evenepoel was er een met hoogtes en laagtes. Door zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland moest Evenepoel onder meer Luik-Bastenaken-Luik missen na twee zeges op rij. Daarna volgenden wel enkele hoogtepunten met de dubbele olympische titel in Parijs, een derde plaats in de Tour en een tweede wereldtitel tijdrijden op rij. Voor José De Cauwer blijft vooral de olympische titel op de weg bij. Vooral door het beeld aan de finish van Evenepoel, met de Eiffeltoren in de achtergrond. "Ik zal eens iet vertellen wat ik eigenlijk nog nooit verteld heb", begint De Cauwer een heerlijke anekdote bij Sporza. Evenepoel had zegegebaar voorbereid Drie dagen voor de wegrit is Evenepoel het parcours aan het verkennen met bondscoach Vanthourenhout. De bondscoach rijdt over de streep en hoort Evenepoel plots zijn naam roepen. "De bondscoach kijkt om en Remco staat op de meet met zijn armen wijd open. Dan vraagt hij: "Staat de Eiffeltoren erbij, zo?" Sven geeft aan van wel." Drie dagen later staat Evenepoel daar zo nog eens, tijdens de olympische wegrit. "Achteraf komt Sven naar mij en zegt hij: "Kun je je dat nu voorstellen? Dat hij drie dagen op voorhand vraagt of het een mooie foto zou zijn?" Dan kun je wel zeggen dat Evenepoel er écht mee bezig was?" Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Remco Evenepoel (@remco.ev)