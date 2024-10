Belgische renster Alana Castrique per direct ontslagen, haar ploeg Cofidis komt met uitleg

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Belgische renster (25) is per direct aan de deur gezet door haar Franse ploeg Cofidis. Volgend jaar zou Castrique al niet meer uitkomen voor Cofidis.

Op 18 september kondigde AG Insurance-Soudal, de vrouwenploeg van Soudal Quick-Step, de komst van Alana Castrique aan. De Belgische tekende daar een contract van twee jaar, de voorbije drie jaar reed ze bij Cofidis.

Daar lag Castrique nog tot eind dit jaar onder contract, maar de Franse ploeg heeft haar contract per direct verbroken. "Dit wegens niet loyaal gedrag, dat het imago en de integriteit van het team heeft geschaad", zegt de Franse ploeg.

Naar de echte reden blijft het dus gissen, maar wellicht heeft het te maken met haar overstap naar AG Insurance-Soudal in 2025. Daar wordt ze onder meer ploeggenote van Justine Ghekiere, die dinsdag de Kristallen Zweetdruppel won.

Belgische kampioene gravel

Dit jaar pakte Castrique samen met de Belgische ploeg het brons in de mixed team relay, op 1 mei pakte ze de Belgische titel in het gravel. Op de weg is Castrique wel nog op zoek naar haar eerste profzege.

In 2021 stond Castrique op het podium van het BK op de weg, in 2022 werd ze zevende. Dit jaar werd Castrique nog achtste op het BK tijdrijden, op bijna twee minuten van winnaar Lotte Kopecky.