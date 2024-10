Sanne Cant over hét moment waarop ze besliste om te stoppen: "Het plezier was in één klap weg"

Sanne Cant hangt op het einde van het veldritseizoen haar fiets aan de haak. Haar niet-selectie voor de Olympische Spelen in Parijs heeft daar veel mee te maken.

Omdat haar contract bij Fenix-Deceuninck in februari 2025 afliep, had Sanne Cant zich voorgenomen om dan haar fiets op de haak te hangen. Maar omdat haar relatie stuk liep, zag de toekomst van Cant er plots weer anders uit.

"Er was opnieuw meer ruimte voor het wielrennen en dus overwoog ik mijn afscheid nog wat uit te stellen", zegt Cant bij Bahamontes. En toen Cant tweede werd op het BK op de weg droomde ze van de Olympische Spelen in Parijs.

Geen Olympische Spelen voor Cant

Maar een dag na het Belgische kampioenschap kreeg Cant een telefoontje van bondscoach Ludwig Willems dat ze niet mee mocht naar Parijs. Een uitleg kreeg ze niet, want de selectie werd pas twee weken later bekendgemaakt.

"Het plezier dat ik had teruggevonden was in één klap weg. De knoop was meteen weer doorgehakt: ik stop na deze crosswinter. Ik ben er klaar mee", zegt Cant bij Bahamontes. Eind februari zet Cant er dus een punt achter.

Toch trok Cant met haar nieuwe vriendin Valerie Jenaer naar Parijs om te supporteren voor de Belgische rensters. "We hebben nog een geweldige avond beleefd in Parijs. Dat heeft enorm geholpen om het een plaats te geven."