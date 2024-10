Bart Wellens haalt stevig uit naar de UCI door Koppenbergcross en het EK: "Het is een schande"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Deze week staan op vrijdag de Koppenbergcross en zondag het EK veldrijden in Spanje op het programma. Bart Wellens vindt dat niet kunnen.

De Koppenbergcross wordt al jaren op 1 november georganiseerd en dat is ook dit jaar zo. Er werd een akkoord gesloten met het EK in Spanje. Daardoor worden alle wedstrijden op het EK nu op zondag gereden.

Voor de renners is dat geen probleem omdat zij zaterdagochtend het vliegtuig nemen naar Spanje. Maar Bart Wellens denkt vooral aan de entourage van de renners. Zij moeten het materiaal in sneltempo in Spanje krijgen.

Wellens over combinatie Koppenbergcross en EK

"Het is een schande dat ze niet denken aan de mensen naast de coureurs", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad. Na afloop van de Koppenberg moeten zij meteen naar Spanje vertrekken, een afstand van 2000 kilometer.

"De UCI had dit nooit mogen toestaan. Zij creëren nu een gevaarlijke situatie voor de entourage van de renners", stelt Wellens. De oplossing ligt echter voor de hand voor hem, namelijk de Koppenbergcross twee dagen eerder organiseren.

Door de herfstvakantie denkt Wellens dat er altijd mensen zouden afzakken naar de Koppenberg, ook al wordt de cross niet op 1 november reden. "De Koppenberg had voor één keer moeten inbinden en de Internationale Wielerunie had deze kalender nooit mogen goedkeuren."