Zal de UCI opnieuw protesteren? Sven Nys spreekt klare taal over programma van Thibau Nys

Thibau Nys rijdt dit seizoen een stevig programma in het veld. Toch zal hij enkele crossen al zeker overslaan, zo stelt zijn vader Sven Nys.

Met een zege in Overijse lijkt Thibau Nys opnieuw zijn topvorm gevonden te hebben. De jonge Nys werd ziek in zijn voorbereiding op het nieuwe veldritseizoen, nadat hij ook op de weg een stevig programma had gereden.

Nys reed 34 koersdagen op de weg en plakt daar nog 22 veldritten aan vast. Opnieuw een stevig programma voor de 21-jarige Nys. Merksplas (16 november) en Hamme (17 november) wordt het enige dubbele weekend van Nys.

Sven Nys over programma van Thibau Nys

Tot begin december rijdt Nys nog zeker elk weekend, dan vertrekt hij op stage met Lidl-Trek. "Daar gaat hij mee naartoe, waardoor hij de nieuwe Italiaanse Wereldbekermanche in Cabras (Sardinië, 8/12) overslaat", zegt Sven Nys bij Het Laatste Nieuws.

Ook de eindejaarsperiode van Nys zal goed gevuld zijn met de crossen in Hulst (21/12), Zonhoven (22/12), Gavere (26/12), Diegem (30/12), Baal (01/01), Koksijde (03/01) en Dendermonde (05/01)

"Hij past wellicht voor de Wereldbeker-cross in het Franse Besançon (29/12) omdat hij daags nadien op zijn best wil zijn in Diegem (30/12)", stelde Nys nog. Vorig seizoen was de UCI nog razend op Nys omdat hij enkele crossen in de Wereldbeker links liet liggen.