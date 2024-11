Eli Iserbyt is open en eerlijk over wat Europese titel zou betekenen na woelige periode

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Een biergooier verstoorde de Koppenbergcross van Eli Iserbyt, al werd hij wel nog tweede. Gelukkig staat zondag al het EK veldrijden op het programma waar hij een moeilijke periode wil afsluiten.

Vrijdag begon na de Koppenbergcross voor Eli Iserbyt meteen de recuperatie met het oog op het EK veldrijden van zondag. Dat deed hij onder meer met een massage, maar de reis naar Spanje en de verkenning zaterdag maken het niet ideaal.

Zaterdagochtend zijn onder meer Iserbyt, Vanthourenhout en Nys met het vliegtuig vertrokken naar Spanje. Veel tijd is er niet om te herstellen. "Nee, maar we weten het al een tijdje", zegt Iserbyt bij VTM Nieuws.

"Ik kijk er niet echt tegenop, het hoort erbij. Het is leuk dat we nog eens in het buitenland kunnen rijden, ik kijk er wel naar uit", stelde Iserbyt. Wellicht zijn niet veel veldrijders die mening toegedaan.

EK veldrijden kan moeilijke periode afsluiten voor Iserbyt

Het parcours van het EK in Spanje belooft snel te worden en er is ook gravel aanwezig. Zelf heeft Iserbyt nog geen beelden gezien, hij wil het zelf ontdekken tijdens de verkenning. Maar Iserbyt verwacht wel een gesloten wedstrijd.

Voor Iserbyt zou de Europese titel ook een moeilijke periode kunnen afsluiten. "Het zou vooral rust betekenen, want het is al een tijdje woelig geweest. Maar er zijn veel kandidaten en ik moet hopen op superbenen. De rest is toch onvoorspelbaar."