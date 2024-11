Lefevere onthult waarom Vanthourenhout niet bij Soudal Quick-Step tekent: "Dat lag moeilijk"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Waar ex-bondscoach Sven Vanthourenhout aan de slag gaat, is nog altijd niet duidelijk. Al lijkt dat niet Soudal Quick-Step te worden.

Tijdens de Kristallen Fiets zo'n twee weken geleden stelde Sven Vanthourenhout dat hij nog met drie ploegen onderhandelde over een contract in een leidinggevende functie. Bij welke ploegen was niet duidelijk.

Het was wel duidelijk dat het wellicht om Soudal Quick-Step, Red Bull-BORA-hansgrohe en UAE Team Emirates ging. Volgens WielerFlits heeft Vanthourenhout onlangs een akkoord gevonden met de Duitse ploeg.

Lefevere over mislukte onderhandeling met Vanthourenhout

Toch onderhandelde hij ook met Soudal Quick-Step. "We hebben met Sven gepraat en wij waren zijn voorkeursploeg, dat stak hij niet weg", geeft Patrick Lefevere toe bij Het Nieuwsblad. Over de functie was er geen eensgezindheid.

Vanthourenhout wilde volgens Lefevere een positie boven de ploegleiders van Soudal Quick-Step. "Dat lag moeilijk." Wat die rol precies moest zijn, was voor Lefevere ook een vraagteken. Wellicht dan 'performance coach'.

"Ik vind het fout om een positie te vragen", zegt Tom Boonen erover. Hij vindt dat mensen moeten kunnen doorgroeien naar zo'n leidinggevende rol. Boonen vindt dat zo'n positie moet gekregen worden, niet om gevraagd worden.