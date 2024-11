Patrick Lefevere vertelt alle details over feestjes bij QuickStep die uit de hand liepen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wielrenners en feestjes, het blijft soms een vreemde combinatie. In het verleden was dat niet anders.

Een afterparty na een awardshow voor wielrenners. Of er veel gefeest wordt is maar de vraag. Wielrenners zijn immers vaak zo met hun sport bezig dat ze geen tijd willen verliezen met feesten.

Patrick Lefevere vertelt aan Het Nieuwsblad wel dat Remco Evenepoel altijd de eerste is om de boel in gang te steken. “Hij drinkt niet, maar op de teamdagen bij Soudal is hij wel de eerste die op de tafel staat”, klinkt het.

“Bij een paar andere renners van de ploeg hebben we wel een beetje de frein moeten aantrekken. Vorig jaar hadden ze korte drank gevonden en het een beetje te bont gemaakt. Terwijl mijn regel is: doe niks wat je niet in je eigen living wil zien gebeuren”, lacht Lefevere.

De CEO van QuickStep haalt herinneringen op en wijst Tom Boonen op een feestje na Parijs-Roubaix. Toen werd alles kapot gemaakt, maar het mocht.

“Restaurant ’t Oud Stadion zou na ons bezoek toch afgebroken worden. Rik Van Slycke heeft daar nog een stuk uit het plafond geslagen”, klinkt het nog.