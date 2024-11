Niels Albert noemt verrassende naam: "Geloof me: op dit moment zijn er veel jaloers op hem"

Het veldritseizoen is ondertussen een maand bezig en heel wat renners hebben nog niet veel gewonnen. Niels Albert ziet vooral een degelijke Laurens Sweeck.

Met Lars van der Haar (Beringen, Woerden, Koppenberg), Thibau Nys (Overijse, EK en Lokeren) en Laurens Sweeck (Essen en Niel) zijn er nog maar drie crossers die meer dan één zege op hun naam hebben staan.

Onder meer Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout vielen twee keer naast het podium en konden elk nog maar één keer winnen. Iserbyt is wel constant en stond al vijf keer op het podium, maar won enkel in Heerderstrand.

Niels Albert over Laurens Sweeck

Na zijn zege in Essen trok Laurens Sweeck maandag in Niel aan het langste eind. Daags voordien werd hij zesde in Lokeren, maar in Niel domineerde Sweeck van start tot finish. "Laurens is een speciaal man", zegt Niels Albert bij HLN.

"Moest die een keer echt in zichzelf geloven..." Volgens Albert is Sweeck te braaf en laat hij zich te makkelijk wegduwen. Maar als Sweeck ruimte krijgt zoals in Niel, dan krijg je het resultaat zoals in Niel: van start tot finish op kop.

"Laurens zal altijd een flitsencoureur blijven, maar zoals het nu is, is de balans positief", zegt stelt Albert. "Geloof me: op dit moment zijn er veel jaloers op hem."