Sven Nys stelt problemen vast voor Eli Iserbyt: "Dat is het grote verschil met vorig seizoen"

Belgisch kampioen Eli Iserbyt zit wat in de hoek waar de klappen vallen. Zowel in Lokeren als in Niel kreeg Iserbyt af te rekenen met pech.

In Lokeren kwam Eli Iserbyt halfweg ten val en ging zijn derailleur in crashmodus. Iserbyt kon daardoor niet meer schakelen en moest even van de fiets om alles weer op zijn plaats te zetten. Iserbyt moest achtervolgen, maar werd nog vijfde.

Ook in Niel moest de Belgische kampioen de materiaalpost in om te wisselen, uiteindelijk viel Iserbyt daar ook naast het podium en werd hij vierde. Iserbyt zit zo wat in de hoek waar de klappen vallen de voorbije weken.

Nys ziet problemen voor Iserbyt

Dat stelt ook Sven Nys vast. "Hij is conditioneel zeker heel goed. Maar hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt om dat ook mentaal allemaal te plaatsen. Maar nogmaals, conditioneel is hij volgens mij dik in orde", zei Nys bij Play Sports.

Er is echter ook een ander gegeven dat dit seizoen meespeelt. "Het grote verschil is dat er dit seizoen al veel winnaars zijn geweest. Iserbyt is het de laatste jaren gewoon om met een klein en select groepje te moeten kampen."

"Nu komen daar plots vijf, zes jonge renners bij zoals Michels, Vandeputte of Wyseure. Maar het zijn altijd anderen en dat maakt het moeilijker om te zoeken hoe je de koers moet aanpakken", stelt Nys nog.