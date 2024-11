Mario De Clercq onthult het grote verschil tussen hem en zijn zoon en bondscoach Angelo

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Angelo De Clercq werd door Belgian Cycling aangesteld als de nieuwe bondscoach veldrijden. Zijn vader Mario De Clercq onthult hoe we de nieuwe bondscoach moeten inschatten.

De voorbije jaren was Angelo De Clercq al assistent-bondscoach van Sven Vanthourenhout in het veldrijden. Toen Vanthourenhout zijn vertrek aankondigde, werd De Clercq interim-bondscoach tot en met het EK veldrijden.

Daar kon De Clercq overtuigen en werd afgelopen woensdag ook echt aangesteld als bondscoach veldrijden. Drievoudig wereldkampioen veldrijden Mario De Clercq is uiteraard bijzonder fier op zijn zoon.

Mario De Clercq trots zijn zoon Angelo

Angelo De Clercq probeerde het als crosser, maar kon het niet waarmaken. Volgens zijn vader was hij te braaf als renner. "Hij sloeg een andere weg in en maakte de juiste keuzes", zegt Mario De Clercq bij Het Nieuwsblad.

De Clercq werd coach en ging onder meer aan de slag bij de ploeg van zijn vader, Pauwels Sauzen-Bingoal. Daarna stapte hij over naar Cycling Vlaanderen en de voorbije jaren was hij dus ook assistent-bondscoach.

"Ik prijs vooral zijn persoonlijkheid", zegt Mario De Clercq. "Hij is veel rustiger dan de vader. Om eerlijk te zijn, hij heeft meer weg van zijn moeder. Ik ben altijd de laatste in huis die iets weet, maar ik las recent dat dit ten huize Nys niet anders is."