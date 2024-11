Dé reden voor zijn mindere prestaties? Mettepenningen onthult blessure bij Vanthourenhout

Michael Vanthourenhout won dit seizoen de Kermiscross in Ardooie, maar kon verder nog niet echt uitblinken. Jurgen Mettepenningen komt nu met een verklaring voor zijn mindere prestaties.

Slecht is het seizoen van Michael Vanthourenhout niet. De tweevoudige Europese kampioen viel op negen crossen enkel in Lokeren buiten de top tien. Maar in zijn laatste vijf crossen kwam Vanthourenhout ook niet verder dan een vijfde plaats op de Koppenberg.

De voorbije twee jaar kon Vanthourenhout altijd goedmaken met een Europese titel, maar dit jaar werd hij slechts tiende. Voor het eerst in twee jaar rijdt Vanthourenhout zo weer in de normale merkentrui van Pauwels Sauzen-Bingoal.

Mettepenningen geeft uitleg over Vanthourenhout

Algemeen manager Jurgen Mettepenningen heeft echter wel een verklaring voor de mindere prestaties van Vanthourenhout. "Michael sukkelde met rugpijn, zijn bekken zat geblokkeerd", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Dat is intussen losgemaakt en zorgde ook voor beterschap, maar nog niet goed genoeg waardoor Vanthourenhout maandag in Niel kon meedoen voor de zege. Vanthourenhout werd in Niel zesde op iets meer dan een minuut van Sweeck.

"Ik verwacht dat alles terug in zijn plooi komt te liggen en we zaterdag en zondag voluit onze kans kunnen gaan", stelt Mettepenningen. Zaterdag is er Superprestige in Merksplas, zondag X2O Trofee in Hamme.