Pim Ronhaar is ploegmaats Lars van der Haar en Thibau Nys bijzonder dankbaar: "Dankzij hen..."

Thibau Nys en Lars van der Haar wonnen al elk drie keer dit seizoen. De Nederlander Pim Ronhaar kende echter een moeilijk begin van het seizoen en won nog niet.

Met de ziekte van Lyme deze zomer en een duik in een ravijn begin oktober zag Pim Ronhaar de start van zijn seizoen wat uitgesteld. Hij begon op 22 oktober aan zijn seizoen in de Nacht van Woerden en werd daar vierde.

Enkele dagen later werd hij tweede in Heerderstrand, op de Koppenberg werd hij zesde. Sindsdien had Ronhaar het wat moeilijker en raakte hij niet meer in de top tien. Zondag in Hamme lukte dat wel, Ronhaar werd negende.

Ronhaar is Van der Haar en Nys dankbaar

"Sinds vorige week zijn we begonnen met crosstrainingen en ik merk dat dat nu al z’n vruchten afwerpt. Ik kan eindelijk weer diep gaan, over twee weken doe ik mee voor het podium, denk ik!", zegt Ronhaar bij In de Leiderstrui.

Door de goede resultaten en overwinningen van Lars van der Haar en Thibau Nys kon Ronhaar ervan profiteren om in de luwte te groeien naar een betere vorm. "Nu hebben we twee jongens die voor resultaten kunnen rijden, waardoor ik rustig kan groeien naar de goede vorm."

De Nederlander focust vanaf deze week dan ook op de Wereldbeker. "Er komt slecht weer aan, dus daar kijk ik wel naar uit. Ik ga ook met steeds meer motivatie naar de cross en dat was in de eerste weekenden ook wel iets minder."