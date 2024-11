Hetzelfde als Van der Poel en Van Aert? Thibau Nys zorgt voor opvallend effect in de cross

Nog geen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in de cross en dus kijken organisatoren vooral naar Thibau Nys. Want hij zorgt voor een speciaal effect in de cross.

Voor de spankracht in het veldrijden zit niemand te wachten op de terugkeer van Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Voor de start van een cross is het bijna onmogelijk om te zeggen wie er zal winnen.

Dat was de voorbije jaren wel anders in deze periode. Zo won. Eli Iserbyt won vorig seizoen veel in oktober en november en was er van spanning weinig sprake. Dit seizoen kon Iserbyt nog maar één keer winnen, in Heerderstrand.

"Dat zorgt inderdaad voor iets extra’s deze winter. Zowel qua ambiance als qua publieke belangstelling", zegt Erwin Vervecken van Golazo, organisator van de X2O-trofee bij Het Nieuwsblad.

Thibau Nys trekt ander publiek aan

Van elke renner zakken er wel supporters af naar de cross, want de kans op winst is er elke keer. Maar ook de stap naar de top van Thibau Nys geeft een boost aan het veldrijden. Hij lokt een ander publiek naar de cross.

"De cross is een wereld met doorgaans een wat ouder publiek", zegt Vervecken. "Bij Thibau merken we heel duidelijk dat hij ook een jonger publiek inspireert." Zolang Van Aert en Van der Poel er niet zijn, is dat een zegen voor de cross.