🎥 Remco Evenepoel ontvangt mooie prijs voor nieuwe mijlpaal en heeft boodschap voor fans

Remco Evenepoel verbleef deze week in de Verenigde Staten voor tests in de windtunnel van Specialized. Ondertussen is de olympische kampioen weer thuis en bereikte hij een nieuwe mijlpaal.

Als voorbereiding op het nieuwe seizoen trok Remco Evenepoel met onder meer Tim Merlier naar de Verenigde Staten. Daar legden de ploegmaats van Soudal Quick-Step testen af in de windtunnel van fietsenfabrikant Specialized. Evenepoel is dan wel al tweevoudig wereldkampioen en olympisch kampioen tijdrijden, toch wordt er nog altijd gezocht naar verbeterpunten op de tijdritfiets. In de grote rondes zal de tijdrit iets minder belangrijk worden, op de kampioenschappen blijft het wel een doel. Evenepoel krijgt prijs voor 100.000 abonnees op YouTube Intussen is Evenepoel opnieuw in België en daar wachtte een 'prijs' op hem. Op zijn YouTube-kanaal bereikte Evenepoel de mijlpaal van 100.000 abonnees. Daarvoor kreeg hij een Silver Creator Award. "100.000+ abonnees!! Iedereen bedankt voor het tonen van zoveel liefde aan dit project en het abonneren op ons kanaal. 🙏🏼💚 Vergeet niet te blijven kijken & te abonneren!!", schreef Evenepoel op Instagram. Ondertussen heeft Evenepoel al 124.000 abonnees op zijn YouTube-kanaal waar hij op 10 augustus 2023 zijn eerste video uploadde. De zes video's die Evenepoel uploadde werden bijna allemaal (meer dan) een half miljoen keer bekeken. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Remco Evenepoel (@remco.ev)