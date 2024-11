Het was van moeten: Eli Iserbyt kreeg "een schop onder de kont" van Pauwels Sauzen-Bingoal

Eli Iserbyt weet opnieuw wat winnen is met afgelopen weekend zeges in Kortrijk en Antwerpen. De ploegleiding van Pauwels Sauzen-Bingoal maakte hem duidelijk dat het van moeten was.

Met slechts één zege in de Exact Cross in Heerderstrand was het voor Eli Iserbyt tot afgelopen weekend een mager seizoen. De Belgische kampioen had ook woelige weken achter de rug, met de voorbije crossen vooral valpartijen.

Zaterdag in Kortrijk tankte Iserbyt in een voor hem halve thuiscross in Kortrijk vertrouwen. Dat vertrouwen nam hij mee naar Antwerpen voor de eerste manche van de Wereldbeker. Het was meteen nog eens prijs.

Iserbyt op plichten gewezen door Pauwels Sauzen-Bingoal

Afgelopen week lijkt dan ook een kantelpunt te zijn voor Iserbyt. Ploegmanager Jurgen Mettepenningen zag de twijfel groeien bij Iserbyt en moest de hele week op de Belgische kampioen inpraten.

"Hij had dit nodig", zegt Mettepenningen bij HLN. "Hij heeft al veel meegemaakt dit seizoen, veel jongens zouden dat mentaal niet aan kunnen. Eli wel, maar ook hij heeft getwijfeld. Eli is een veelwinnaar. Hij moét winnen om zich supergoed in zijn vel te voelen."

Iserbyt voelde ook dat winnen een must was, de ploegleiding gaf hem "een schop onder de kont". "Misschien was dat wel nodig." Ploegleiders Mario De Clercq en Thomas Joseph maakten duidelijk dat het niet goed genoeg was: "Er moest iets bij."