Vanmarcke had het moeilijk na gedwongen afscheid: "Toen dacht ik: 'Sep, wat ben je aan het doen?'"

In juli 2023 moest Sep Vanmarcke door hartproblemen een punt zetten achter zijn carrière als renner. Kort daarna werd hij ploegleider, maar dat was wel confronterend voor de ex-renner.

Nadat er hartritmestoornissen werden ontdekt bij Sep Vanmarcke tijdens het Belgisch kampioenschap van 2023 moest hij zijn fiets verplicht aan de haak hangen. Plots was zijn wielercarrière voorbij, zonder dat hij daar zelf iets over te zeggen had.

Vanmarcke viel niet in een zwart gat, omdat hij snel aan de slag ging als ploegleider bij zijn ploeg Israel Premier-Tech. Al was dat wel confronterend, dat hij plots aan de andere kant van het verhaal stond en niet meer zelf mocht koersen.

Vanmarcke wil wielrennen niet de rug toekeren

"De eerste keer dat ik rugnummers moest uitdelen aan mijn renners of de training urenlang moest volgen, terwijl ik eigenlijk wist dat ik beter was dan de meeste van die renners, had ik het lastig. Toen dacht ik: 'Sep, wat ben je aan het doen?'", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Maar Vanmarcke heeft op het moment dat hij moest stoppen tegen zichzelf gezegd dat koers zijn leven was geweest, fietsen zijn passie. Hij stond dan ook voor de keuze om het wielrennen de rug toe te keren of zijn kennis door te geven.

Vanmarcke besloot om het laatste te doen en hij is nog altijd heel blij dat hij het laatste gedaan heeft, ook al stopt hij nu als ploegleider. Een definitief afscheid is het echter niet. "Ik wil zeker in de wielerwereld blijven en mijn weg er in vinden."