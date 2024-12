📷 Ouders en broer hebben ontroerende woorden op afscheid van 19-jarige renner Tuur Hancke

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Begin deze week overleed Tuur Hancke. De 19-jarige renner kreeg af te rekenen met een infectie. Zaterdag werd afscheid van hem genomen.

Tuur Hancke was een beloftevolle renner, maar had de koers recent nog maar vaarwel gezegd. Hij wou samen met zijn broer het familiebedrijf overnemen.

Zover kwam het echter niet. Afgelopen zondag reed hij nog met zijn mountainbike. Maandag voelde hij zich niet lekker en dezelfde nacht nog overleed hij. Vermoedelijk aan een hersenvliesontsteking.

“Moeder natuur besliste om een streep te trekken door de toekomst van onze Tuur”, sprak de vader van Tuur, geciteerd op kw.be. “Dit afscheidsmoment kan de pijn hopelijk wat verzachten. We waarderen jullie steun. Dank u wel allemaal.”

Ook zijn broer Thomas nam het woord ter nagedachtenis van Tuur. “Tuurtje, lieve Tuur. Hier sta ik dan. In de nacht van maandag op dinsdag heb je je laatste sprint gereden. Veel te kort, veel te rap. En wij hebben nog zo hard gesupporterd: komaan, komaan... maar het mocht niet zijn.”

“Je moest blijven vechten, zo kennen we jou: een doorzetter, een vechter, een genieter”, aldus mama Kristien. “Je was zo dankbaar voor alles. Wel, lieve Tuur: wij zijn ook zo dankbaar dat we jou als zoon hadden, jammer genoeg veel te kort. Dikke knuffel van mama.”