Remco Evenepoel onthult hoe Arabische cultuur hem heeft veranderd door huwelijk met Oumi

Remco Evenepoel stapte in 2022 in het huwelijksbootje met Oumi Rayane. En dat heeft hem toch veranderd, onthult Evenepoel in een nieuwe biografie.

Vrijdag verschijnt een nieuwe biografie van Remco Evenepoel met als titel: ‘Full Gas. Streven(d) naar perfectie’. Daarin geeft Remco Evenepoel meer inzicht in hoe hij leeft en koerst, onder meer over zijn huwelijk en welke invloed dat heeft.

"Sinds ik met Oumi getrouwd ben, heb ik een andere mindset", wordt Evenepoel geciteerd door HLN. "Het heeft te maken met de Arabische cultuur die ze me heeft leren kennen. Ik heb door Oumi geleerd dat ik alleen het controleerbare moet controleren."

Voor Evenepoel was dat in het begin, de jaren voor zijn huwelijk, moeilijker. Na zijn zware val in de Ronde van Lombardije in 2020 wilde Evenepoel veel te snel revalideren en opnieuw koersen. Met een terugval tot gevolg.

Ronde van Engeland als voorbeeld

Evenepoel heeft beseft dat hij door kalmer tegen dingen aan te kijken, hij beter is gaan presteren. En zo een van de beste renners ter wereld is geworden. Evenepoel haalt de Ronde van Engeland dit jaar als voorbeeld aan.

Daar was hij nog niet goed, enkele jaren geleden zou hij met stress uit die koers zijn gekomen. "Nu besefte ik dat die slechte dagen een proces waren waar ik doorheen moest om beter te worden. Ik kon de knop omdraaien. Het resultaat? Ik werd wereldkampioen tijdrijden in Zürich, werd vijfde in de wegrit en tweede in Lombardije."