Ploegmaat bij Visma-Lease a Bike pakt uit met overwegend positief nieuws over Wout van Aert

Hoe is het nu eigenlijk écht gesteld met Wout van Aert? De ploegmaats bij Visma-Lease a Bike die hem vergezelden op de 'verkenningen' van de voorjaarsklassiekers, weten dit wellicht het best.

Iedereen vraagt zich af of Van Aert begin 2025 met zijn betere vorm kan aanknopen. Daarom werd Edoardo Affini ook gevraagd welke indruk hij onlangs kreeg van zijn Belgische kopman. "Die verkenning van ons is iets wat we elk jaar doen", verduidelijkt hij bij bici.PRO. "De groep van de klassiekers doet daar aan mee, we zijn dan met een uitgebreide ploeg."

"We houden dan onze materiaaltests", licht Affini de belangrijkste doelstelling van deze trainingsritten toe. "De nieuwe jongens geraken zo vertrouwd met alle middelen en apparatuur. De wegen waarop we gefietst hebben, zijn die van Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. We doen alles aan een rustig tempo, maar het is altijd goed om je geheugen eens op te frissen."

Van Aert goed hersteld na Vuelta

Affini heeft dus ook van dichtbij kunnen zien hoe het gaat met Van Aert. "Wout heeft zich na de Vuelta vrij goed hersteld", heeft de Italiaan goed nieuws. "Hij lijkt volledig te herstellen, er is geen sprake van grote of permanente schade." Desondanks duurt het wel langer voor Van Aert om te beslissen over zijn veldritprogramma.

Dat is niet zomaar het geval, erkent Affini. "Een knieblessure heeft wel tijd nodig om op de best mogelijke manier behandeld te worden. Nu zal hij beslissen wat hij in het veldrijden moet doen. Het is duidelijk dat hij tijdens het koersen wat meer pijn zou voelen. Na het tegen de grond gaan voelen trillingen anders aan dan de belasting op de fiets."

Van Aert werkt aan zijn basis

Toch moet er vooral positief naar de toestand van Van Aert gekeken worden. "Ik weet ook dat hij weer is beginnen hardlopen en zijjn basis heeft opgebouwd, met als doel terug te keren naar zijn gebruikelijke ritme. Persoonlijk vond ik hem weer zijn gewoonlijke indruk maken, zonder specifieke gedachten."