Sven Nys doet pijnlijke vaststelling: "Van der Poel en Van Aert houden daar geen rekening mee"

Zondag is de Wereldbeker veldrijden aan zijn derde manche toe, maar van Wout van Aert en Mathieu van der Poel is nog geen spoor. Voor Sven Nys een argument om terug te keren naar het oude systeem.

Over het programma van Mathieu van der Poel in het veld blijft het nog altijd stil, al gaat de wereldkampioen volgens Niels Albert slechts drie crossen rijden dit seizoen. Dat zouden twee manches in de Wereldbeker en het WK zijn.

Wat Wout van Aert betreft is het wachten hoe zijn knie evolueert de komende twee weken. Ten vroegste na 19 december, wanneer de stage van Visma-Lease a Bike is afgelopen, zal Van Aert opnieuw crossen.

Nys over Wereldbeker, Van Aert en Van der Poel

Omdat Van Aert en Van der Poel de voorbije jaren telkens in december aan hun seizoen in het veld begonnen, speelde de UCI daarop in door de Wereldbeker dit seizoen pas eind november te laten beginnen.

Sven Nys pleit ervoor om de Wereldbeker opnieuw meer te spreiden over het seizoen. "Nu hebben ze alle crossen in de periode van december tot februari gebundeld voor Wout en Mathieu. Maar we zien dat Wout en Mathieu daar geen rekening mee houden", zegt hij bij Sporza.

"De traditionele crossers zijn daar nu het slachtoffer van." Zij lassen in deze periode een stage in Spanje in om klaar te zijn voor de drukke kerstperiode en de kampioenschappen die er daarna aankomen.