Trainer bevestigt: vertrek van Tom Pidcock bij INEOS Grenadiers heeft ook andere gevolgen

Tom Pidcock is na een lange soap dan toch vertrokken bij INEOS Grenadiers. En dat heeft ook zijn gevolgen voor het veldrijden.

Na maanden van geruchten hebben Tom Pidcock en INEOS Grenadiers beslist om het contract van de Brit tot eind 2027 in onderling overleg te verbreken. Dat bevestigde de ploeg woensdag zelf in een persbericht.

Waar de toekomst van Pidcock ligt, is nog niet duidelijk, maar de kans is groot dat hij binnenkort wordt voorgesteld bij Q36.5 Pro Cycling. Pidcock heeft ook een apart contract bij Pinarello, de eigenaar van Q36.5 is ook eigenaar van Pinarello.

Bogaerts over plannen van Pidcock

De coach van Pidcock, de Belg Kurt Bogaerts, heeft nu ook gereageerd op het vertrek van de Brit bij INEOS Grenadiers. "Het is een complexe zaak, maar laten we rustig blijven", zegt hij bij wielerjournalist Daniel Benson.

"Ik ken de plannen voor de toekomst niet, dus we willen het gewoon laten bezinken", zegt Bogaerts nog. En het vertrek van Pidcock bij INEOS Grenadiers heeft ook gevolgen voor het veldrijden. "Dat is onwaarschijnlijk."

"Op dit moment heeft hij consistentie nodig en ik denk niet dat hij op korte termijn hoeft te koersen. De kans op veldrijden is beperkt. We hebben nog geen plan gemaakt, maar ik betwijfel of hij in december iets zal doen, want er is niet veel meer over."