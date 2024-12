Lotte Kopecky verrast met opvallend moment uit haar carrière: "Heeft me geholpen voor alles"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Lotte Kopecky heeft een bijzonder succesvol jaar achter de rug. Al maakt ze een opvallende keuze, om de grote momenten uit haar carrière aan te duiden.

Lotte Kopecky pakte dit jaar verschillende wereldtitels en een olympische medaille. Als haar gevraagd wordt de grootste momenten uit haar carrière aan te duiden, dan komt ze echter met een opvallende keuze op de proppen.

Onze landgenote haalt er de Olympische Spelen van Tokio uit, maar daar won ze echter niks. “De vierde plaats”, vertelt ze aan de RTBF. “Op een parcours waarvan iedereen dacht dat het te moeilijk voor me was.”

Kopecky geloofde er echter hard in dat ze daar een medaille kon pakken. “Ik zei tegen mezelf: ‘Wat als ik deze lange klim overleef?’ En ik werd vierde. Ik was erg teleurgesteld.”

Dat ze de medaille op een haar miste was jammer, maar ze voelde dat ze het wel had kunnen realiseren. Dat zorgde voor een heel belangrijk moment in haar carrière.

“Vanuit dat oogpunt heeft die teleurstelling, die nederlaag, me geholpen voor alles wat daarna kwam”, is ze heel erg duidelijk.