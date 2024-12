Evenepoel, Van Aert én Van Gils: bondscoach Serge Pauwels nu al bezig met WK 2025

In 2025 wordt het WK wielrennen in Rwanda gereden en dat zorgt voor heel wat voorbereidingen. Bondscoach Serge Pauwels is daar al volop mee bezig.

Voor het eerst trekt het wereldkampioenschap wielrennen naar Afrika en dat zorgt vooral voor heel wat voorbereidingen. Voor kersvers bondscoach Serge Pauwels is het meteen een erg stevige uitdaging, vooral logistiek. "Daarom hakken we nu al enkele knopen door. We hebben een hotel geboekt vlak bij de omloop, we hebben beslist wanneer we zullen afreizen en we hebben de omkadering vastgelegd", zegt Pauwels bij Sporza. Pauwels sprak al met Evenepoel, Van Aert en Van Gils De selectie ligt nog niet vast, maar in juni wil de bondscoach wel zijn voorselectie klaar hebben voor het WK dat eind september wordt gereden. En hij legde zijn oor al eens te luister bij de Belgische kopmannen. "Met de belangrijkste renners - Remco Evenepoel, Wout van Aert en Maxim Van Gils - heb ik al gesproken en gepolst naar hun ambities", zegt Pauwels. In januari spreekt Pauwels met veel andere ploegen. Pauwels trekt dan naar Calpe, waar onder meer Visma-Lease a Bike, Soudal Quick-Step en Lotto op stage zijn. De bondscoach zal verkennende gesprekken voeren over hoe hun programma er uit ziet en wat hun ambities zijn.