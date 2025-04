Yves Lampaert wil er niet van weten: "Hebben geen Van der Poel of Pogacar, maar..."

Soudal Quick-Step staat met een bijzonder jonge ploeg aan de start van de Ronde van Vlaanderen, met Yves Lampaert als meest ervaren man. Hij hoopt dan ook op een goed resultaat.

Met Yves Lampaert, Pascal Eenkhoorn, Pepijn Reinderink, Bert Van Lerberghe, Casper Pedersen, Luke Lamperti en Paul Magnier staat Soudal Quick-Step niet met de grootste namen aan de start in de Ronde van Vlaanderen.

Toch behaalde de ploeg met enkele van de renners al mooie resultaten dit voorjaar. Magnier werd tweede in de Omloop Het Nieuwsblad, Lamperti werd tweede in Nokere en derde in Bredene, Pedersen vierde in de E3.

Soudal Quick-Step ambitieus voor de Ronde van Vlaanderen

De ploeg trekt dan ook met een open vizier naar de Ronde van Vlaanderen. "We starten allemaal met een vrije rol", zegt Lampaert bij Het Nieuwsblad. "We weten dat we geen Mathieu van der Poel of Tadej Pogacar in de ploeg hebben, maar we gaan ons wel smijten."

En de motivatie is er zeker na die ereplaatsen. Het zal er voor Soudal Quick-Step op aankomen om te anticiperen. Al weet Lampaert ook dat dat met die toppers aan de start niet makkelijk zal zijn, want zij breken de koers altijd vroeg open.

“Maar het is niet omdat we niet meer de ploeg van weleer zijn in het voorjaar, dat we ons zomaar neerleggen bij de situatie. We blijven wel Quick-Step. We gaan onze huid duur verkopen. Het zal zwaar worden, maar ik ben klaar om af te zien."