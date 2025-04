Van Aert eerlijk over gedeeld kopmanschap, maar ook Van der Poel en Pogacar: "Als je dat zag..."

Twee dagen voor de Ronde van Vlaanderen heeft Wout van Aert de pers toegesproken. Hij kwam nog eens terug op Dwars door Vlaanderen en blikte ook vooruit.

Twee dagen na de afgang van Visma-Lease a Bike in Dwars door Vlaanderen is de teleurstelling al doorgeslikt bij Wout van Aert en zijn ploeg. "Woensdag was een intense dag, maar twee dagen later voel ik me alweer veel beter. Ook op de fiets."

De blik gaat nu naar de toekomst en vooral de Ronde van Vlaanderen van zondag. Visma-Lease a Bike mikt niet alleen op Van Aert, maar ook de Amerikaan Matteo Jorgenson wordt naar voren geschoven.

"Matteo en ik zijn allebei kopman zondag. Ik hoop zelf in de finale te geraken en dan kunnen we zien hoe het gaat. Als we daar allebei zitten kunnen we overleggen wie het sterkst is, maar ons doel is gewoon om te winnen."

Van Aert over favorieten Pogacar en Van der Poel

Dat winnen niet gemakkelijk zal zijn, dat beseft Van Aert maar al te goed. "Van der Poel en Pogacar zijn de topfavorieten. En hen kloppen wordt heel moeilijk. Daar moet je gewoon eerlijk in zijn als je de laatste tijd naar de koers gekeken hebt."

"Dat hebben we vooral in Milaan-Sanremo gezien." Van Aert geeft zich vooraf echter nog niet gewonnen. "Ik zal mijn best doen om hen zo veel mogelijk tegenstand te bieden."