Ine Beyen spreekt Lotte Kopecky helemaal tegen: "Ze heeft echt wel probleem"

Net als Wout van Aert wilde Lotte Kopecky in Dwars door Vlaanderen vertrouwen opdoen. Dat is echter niet gelukt voor de wereldkampioene en Ine Beyen vreest dan ook voor de Ronde van Vlaanderen.

De twee Belgische speerpunten voor de Ronde van Vlaanderen, Wout van Aert en Lotte Kopecky, hebben wellicht geen goed gevoel overgehouden aan hun generale repetitie in Dwars door Vlaanderen.

Volgens Kopecky zelf is er geen reden tot paniek en was haar prestatie in Dwars door Vlaanderen louter te wijten aan een slechte dag. Maar volgens Ine Beyen heeft de wereldkampioene wel degelijk een probleem.

"Echt wel. Lotte zat twee keer heel slecht gepositioneerd op een kasseistrook en dat is zeer on-Kopeckyaans. En bergop werd ze op een bepaald moment los uit de wielen gereden", zegt ze bij Het Nieuwsblad.

Kan Kopecky dit rechtzetten voor de Ronde van Vlaanderen?

Beyen zag dan ook ongerustheid in de ogen van Kopecky in haar interview achteraf. Omdat ze dit niet had zien aankomen. "Ze had op geen enkel moment de vinnigheid die ze normaal in een wedstrijd uitstraalt."

Toch kan vorm ook snel terugkeren, denkt Beyen. En Kopecky kan ook rekenen op een sterke ploeg. Bredewold en Wiebes reden de tweede en derde snelste tijd op de Oude Kwaremont en ook Anna van der Breggen komt er nog bij.