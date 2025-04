Van der Poel en Pogacar in de problemen? Bakelants trekt opvallende conclusie over Van Aert

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Geen eerste zege van het seizoen voor Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen, maar wel een nieuwe teleurstelling. Volgens Jan Bakelants was er nochtans veel positiefs aan de prestatie van Van Aert.

Tot op 100 meter van de streep liep alles perfect voor Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen. Benoot en Jorgenson rolden de rode loper uit, maar Powless bleek te sterk in de sprint en bezorgde Van Aert een nieuwe domper.

Volgens Jan Bakelants, die Van Aert goed kent, zal hij het moeilijk vinden om het positieve in te zien van zijn prestatie in Dwars door Vlaanderen. Maar dat is er zeker met het oog op de Ronde van Vlaanderen.

Van Aert en Visma-Lease a Bike in stijgende lijn

"Als je naar de sportieve feiten kijkt, dan is mijn conclusie dat de Ronde van Vlaanderen zich een stuk spannender aankondigt na wat er woensdag is gebeurd", zegt Bakelants bij HLN. "Hopelijk kan Wout dat ook inzien. Dwars door Vlaanderen was zijn beste koers sinds de Vuelta."

Ook zijn ploeg Visma-Lease a Bike leverde een sterke prestatie met Jorgenson, Benoot en in de achtergrond ook Van Aert. Er zit een stijgende lijn in de prestaties van de ploeg, terwijl die bij andere ploegen naar beneden lijkt te gaan.

Dat zal volgens Bakelants allemaal een rol spelen zondag, al ziet hij Van der Poel en Pogacar gewoon op niveau zijn. "Maar als hun ploeg iets minder goed is, biedt dat wel mogelijkheden aan de tegenstanders om op zijn minst iets te proberen."