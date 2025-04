Hoe Van Aert Van der Poel en Pogacar kan kloppen: "Dat is de uitgelezen plek om aan te vallen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert behoort niet tot de topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen. Wie niet Pogacar of Van der Poel heet, zal moeten anticiperen, ook Van Aert dus.

Anticiperen levert ook nu nog op, dat zagen we nog in Dwars door Vlaanderen. Neilson Powless was net voor de aanval van Visma-Lease a Bike weggereden uit het peloton en kon zijn wagonnetje aanpikken bij de gele trein.

Ook voor Wout van Aert lijkt anticiperen het codewoord te worden in de Ronde van Vlaanderen. Wachten op een aanval van Pogacar op de de tweede beklimming van de Oude Kwaremont of de Koppenberg, zal hem wellicht zuur opbreken.

"Als Wout zichzelf heel goed voelt, mag hij wachten én kan hij Pogacar en Van der Poel proberen te volgen", zegt Tom Boonen echter bij Wielerclub Wattage. Al zagen we bij Van Aert geen tekenen dat hij Van der Poel en Pogacar zou kunnen volgen.

Moet Van Aert anticiperen op de Hotond?

"Anders moet Wout hetzelfde proberen als Pedersen: vroeg vertrekken buiten het oog van MVDP en Pogacar. De Hotond (op 65 kilometer van de streep, nvdr.) lijkt dan de uitgelezen plek om te gaan", stelt Boonen.

Op de top van de Hotond is nog tien kilometer voor de tweede beklimming van de Oude Kwaremont en de Paterberg, kort daarna volgt de Koppenberg. Wie dan niet meer in het wiel zit van Van der Poel en Pogacar, mag wellicht een kruis maken over zijn koers.