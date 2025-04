De Cauwer ziet Visma-Lease a Bike andere keuze maken in de Ronde, met gevolgen voor Van Aert

Wout van Aert heeft zijn vertrouwen in Dwars door Vlaanderen niet helemaal kunnen opkrikken. Voor José De Cauwer blijft de Ronde van Vlanderen dan ook een vraagteken.

Met drie tegen één zag het er bijzonder goed uit voor Visma-Lease a Bike in Dwars door Vlaanderen. Er werd gegokt op de sprint van Wout van Aert, maar dat bleek de verkeerde keuze te zijn. Neilson Powless klopte hem verrassend.

Opnieuw een stevige dreun voor Van Aert, vooral mentaal. Al wil José De Cauwer het niet dramatiseren. "Je hebt wel nog donderdag, vrijdag, zaterdag. Dat moet allemaal nog in orde komen", zegt hij bij Sporza.

Wat met de Ronde van Vlaanderen?

De Cauwer ziet door wat er gebeurd is in Dwars door Vlaanderen wel iets veranderen voor de Ronde van Vlaanderen. "Bij Visma-Lease a Bike gaan denken: we gaan voor geel." En dus niet alleen voor Van Aert.

Want Van Aert is duidelijk niet zijn allerbeste zelf. Volgens De Cauwer moet dat ook durven gezegd worden, want het is gewoon een vaststelling en geen kritiek. Van Aert weet dat wellicht zelf ook goed genoeg. En toch kan alles nog zondag.

"De Ronde is en blijft de Ronde van Vlaanderen: Bettiol heeft de Ronde gewonnen, Asgreen heeft Van der Poel geklopt, iets wat ook niet kon. Zeg nooit nooit. Maar liggen de kaarten er goed voor? Nee."