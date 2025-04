Paniek voor de Ronde na slechte dag? Kopecky spreekt klare taal over haar ambities

Een mindere generale repetitie van Lotte Kopecky voor de Ronde van Vlaanderen baart zorgen. Bij de wereldkampioene zijn die twijfels er echter niet.

In Dwars door Vlaanderen moest Lotte Kopecky enkele keren lossen uit het peloton, maar de wereldkampioene herpakte zich nog en sprintte nog naar de tweede plaats. Toch was het ook voor Kopecky allemaal onverwacht.

"Het resultaat maakte niet uit, ik was gewoon op zoek naar het goede gevoel. Het is net het omgekeerde geworden", zegt ze bij Sporza. "Dat is niet heel fijn, maar ik heb genoeg ervaring om de knop om te draaien en om rustig te blijven richting zondag."

Paniek is er zeker niet bij Kopecky, dat is altijd al een slechte raadgever gebleken. Volgens de wereldkampioene was het gewoon een slechte dag, iets wat iedereen eens kan overkomen. En zondag is weer een andere dag.

Kopecky wil de Ronde winnen in regenboogtrui

Kopecky heeft dit jaar later gepiekt en wil goed zijn in Luik-Bastenaken-Luik, maar de Ronde van Vlaanderen is altijd belangrijk voor haar. Ze kan een derde keer winnen, wat een record zou zijn bij de vrouwen.

"Het is een van de mooiste koersen die je kunt winnen. En zeker in de regenboogtrui. Ik ben er wel op gebrand", sluit Kopecky nog af. Vorig jaar won ze al Parijs-Roubaix in de regenboogtrui, lukt dat dit jaar ook in de Ronde van Vlaanderen?