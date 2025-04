José De Cauwer pleit voor fusie van twee Belgische ploegen: "Veel mensen gaan nu kwaad zijn"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Lotto bestaat dit jaar 40 jaar, maar de ploeg is de laatste jaren vooral een opleidingsploeg geworden. En zo'n Belgische opleidingsploeg rijdt er ook al rond in het peloton.

Jarno Widar heeft Lotto nog net aan boord kunnen houden, maar Maxim Van Gils vertrok wel bij Lotto. Red Bull-BORA-hansgrohe heeft zijn contract afgekocht, waardoor Lotto een soort opleidingsvergoeding heeft gekregen.

Die kreeg de ploeg niet voor Tim Wellens en Florian Vermeersch, die allebei vertrokken naar UAE Team Emirates. Door de beperkte middelen van Lotto, is het dan ook moeilijk om talenten aan boord te houden.

Fusie tussen Lotto en Team Flanders-Baloise?

José De Cauwer stelt dan ook iets opvallends voor. "Ik ga nu iets heel slecht zeggen, waar heel veel mensen kwaad over gaan zijn, maar eigenlijk zouden Lotto en Team Flanders-Baloise één ploeg moeten zijn", zei De Cauwer bij Vive le Vélo.

"Eén ProTeam, met daaronder een opleidingsploeg, renners voor de piste, veldrijders, gravelrijders. Dan heb je voldoende geld en een goede structuur. Alles kost minder. Je kan meer doen met minder centen."

"Ik ben niet tegen Flanders-Baloise, het is een fantastisch systeem. Maar de wielerwereld is de laatste jaren hard veranderd. Junioren tekenen al vroeg bij de beste opleidingsploegen, en als ze samengaan met Lotto, kan zo’n opleidingsploeg mee in de driehoek zitten."