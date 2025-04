Wout van Aert ontkent deuk in vertrouwen, maar geeft wel toe: "Dat was een probleem"

Wout van Aert lijkt de teleurstelling van Dwars door Vlaanderen achter zich gelaten te hebben. Hij klinkt alweer strijdvaardig, maar geeft ook toe dat hij wat problemen had de voorbije koersen.

Een tweede plaats in Dwars door Vlaanderen zou normaal een opsteker moeten zijn voor de Ronde van Vlaanderen, maar vooral de manier waarop Van Aert die tweede plaats behaalde, kon voor muizenissen in het hoofd zorgen.

Bij Van Aert is dat echter niet het geval. "Mijn vertrouwen is zeker niet aangetast woensdag, integendeel", zei Van Aert op zijn persconferentie voor de Ronde van Vlaanderen. "Ik heb meer vertrouwen dan een week geleden."

Er werd ook gevraagd waarom Van Aert nu meer vertrouwen heeft. "Iedereen heeft de koers toch gezien? Ik voelde mij veel beter dan de vorige wedstrijden." In de E3 Saxo Classic werd Van Aert nog 15de.

Van Aert geeft probleem met positionering toe

En dat had vooral te maken met de positionering van Van Aert op de Taaienberg, toen Pedersen, Van der Poel en Ganna wegreden. "Het positioneren is soms een probleem geweest in de afgelopen koersen", gaf Van Aert toe.

"In Dwars door Vlaanderen was dat al wat beter. Dus ik heb er wel vertrouwen in voor zondag, en positioneren begint met de benen." Voor Van Aert is het hopen dat hij zondag op goede benen kan rekenen.