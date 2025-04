Nog voor zijn comeback: Remco Evenepoel voegt nog een koers toe aan zijn programma

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Nog voor hij zijn comeback heeft gemaakt, voegt Remco Evenepoel nog een wedstrijd toe aan zijn programma. De dubbele olympische kampioen komt ook aan de start in de Ronde van Romandië.

Over iets meer dan twee weken maakt Remco Evenepoel zijn rentree in het peloton in de Brabantse Pijl. De dubbele olympische kampioen begint dan aan een bijzonder drukke periode met ook de drie andere heuvelklassiekers.

Na Luik-Bastenaken-Luik neemt Evenepoel geen rust, maar komt hij ook aan de start van de Ronde van Romandië (29 april tot 4 mei). Dat heeft de organisatie van de Zwitserse rittenkoers zelf bevestigd.

Voor Evenepoel wordt het pas zijn tweede deelname aan de Ronde van Romandië. In 2019, in zijn eerste jaar bij de profs, kwam Evenepoel er ook al eens aan de start. Toen werd hij anoniem 76ste in het eindklassement.

Daarna zal Evenepoel opnieuw op hoogtestage vertrekken, een maand later komt hij aan de start van de Dauphiné, waar ook Vingegaard en Pogacar aan de start staan. Na een nieuwe stage volgt met de Tour zijn grootste doel van de zomer.

Programma Remco Evenepoel