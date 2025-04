Sven Vanthourenhout onderhandelt met Belgische ploeg: "Gesprekken lopen al een tijdje"

Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout vond geen nieuwe ploeg voor het begin van dit seizoen. Toch zoekt hij nog altijd naar een nieuwe uitdaging en is hij aan het praten met een Belgische ploeg.

Na zijn vertrek bij Belgian Cycling eind september werd verwacht dat Sven Vanthourenhout snel ergens aan de slag zou gaan. Er waren ook onderhandelingen met Soudal Quick-Step en Red Bull-BORA-hansgrohe.

Uiteindelijk kwam het niet tot een akkoord en is Vanthourenhout nog altijd op zoek naar een nieuwe uitdaging. In Vive le Vélo, leve de Ronde verklapte Vanthourenhout dat hij aan het onderhandelen is met Lotto.

Vanthourenhout aan het onderhandelen met Lotto

"Een tiental dagen geleden ben ik voor het laatst op de service course van Lotto geweest. Dat zijn gesprekken die toch al een tijdje lopen. Het zal moeten blijken of daar al dan niet een vervolg aan komt."

"De ploeg bestaat veertig jaar, dat is een geschiedenis die je kan etaleren. Maar we moeten wel vaststellen dat het vandaag niet voldoende is. En daar is Arnaud De Lie ook eentje van", ging Vanthourenhout verder.

Ook José De Cauwer ziet dat de ploeg met een imagoprobleem zit. "Ze zijn wederom ziek in hetzelfde bedje. Het moet anders, beter. Meer grinta, uitstraling en ook wat glinstering in de ogen", zei de voormalige bondscoach nog.