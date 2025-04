Wanneer rijdt Evenepoel eens de Ronde van Vlaanderen? Steels plakt er een datum op

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Soudal Quick-Step brengt geen grote naam aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Het is dan ook wachten op Remco Evenepoel om weer mee te doen voor de zege.

Kasper Asgreen was in 2021 de laatste renner van Soudal Quick-Step die de Ronde van Vlaanderen kon winnen. Dit jaar is Yves Lampaert de kopman bij de The Wolfpack, ook Paul Magnier krijgt van de ploeg zijn kans.

Meer dan een notering in de top tien, zoals Casper Pedersen die onverwacht vierde werd in de E3 Saxo Classic, kan er niet verwacht worden van Soudal Quick-Step. Het is dan ook wachten op de deelname van Remco Evenepoel.

Wordt Evenepoel kopman van Soudal Quick-Step in de klassiekers?

Wanneer zal de dubbele olympische kampioen zich eens wagen aan Vlaanderens Mooiste? "Remco zal binnen twee à drie jaar zeker de Ronde eens rijden", zegt ploegleider Tom Steels bij Het Nieuwsblad.

"Natuurlijk speelt hij ook in andere klassen dan in het rondewerk mee voor overwinningen, maar zal Remco onze ploeg ooit leiden in de klassiekers, ja. Kan Remco ooit de Ronde winnen, ook ja", gelooft Steels.

Evenepoel werd begin dit jaar 25, maar zijn debuut in klassiekers zoals Milaan-Sanremo, de Strade Bianche of de Ronde van Vlaanderen maakte Evenepoel nog niet. En dat terwijl hij toch al aan zijn zevende seizoen als prof bezig is.