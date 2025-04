Tom Boonen twijfelt geen seconde wie de Ronde van Vlaanderen wint: "Met kop en schouders"

Zondag is het in de Ronde van Vlaanderen opnieuw uitkijken naar een duel tussen Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel. Tom Boonen ziet maar één grote favoriet.

Het kan zondag een historische dag worden, want Mathieu van der Poel kan de eerste renner worden die voor de vierde keer de Ronde van Vlaanderen wint. Nu deelt hij het record onder meer met Tom Boonen en Johan Museeuw.

Voor Boonen zelf is er alvast geen twijfel dat hij zondag geen recordhouder meer is in de Ronde van Vlaanderen. "Kop en schouders, na wat we vorige vrijdag in de E3 Saxo Classic van hem zagen", zegt Boonen bij HLN over Van der Poel.

Nooit eerder zag Boonen Van der Poel zó sterk, volgens hem was de Nederlander zelfs nooit beter. Volgens Boonen straalt Van der Poel lef en zelfzekerheid uit. Dat was vooral in Milaan-Sanremo het geval toen hij Pogacar makkelijk volgde op de Cipressa en de Poggio.

Speelt val in Strade Bianche Pogacar nog parten?

En zijn uitdager Tadej Pogacar toonde dan weer momenten van zwakte in Milaan-Sanremo. "Ik heb Tadej voor het eerst in zijn leven bekken zien trekken. Al was hij na zijn val in de Strade Bianche misschien ook niet de allerbeste versie van zichzelf."

En die val zal Pogacar ook nu parten spelen, denkt Boonen. De energie die Pogacar normaal nodig had om na Milaan-Sanremo conditioneel te groeien, zal hij nu voor een stuk besteed hebben aan lichamelijk herstel. En dus nog een voordeel voor Van der Poel.