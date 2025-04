Philippe Gilbert weet waar hét grote probleem zit van Arnaud De Lie: "Als ik dat zie..."

Voor het tweede jaar op rij is het voorjaar van Arnaud De Lie mislukt. Streekgenoot Philippe Gilbert weet waar het fout loopt voor de Belgische kampioen.

Opnieuw geen Ronde van Vlaanderen voor Arnaud De Lie, net als vorig jaar. Toen trok Lotto ook de stekker uit zijn voorjaar na Gent-Wevelgem. De ziekte van Lyme was toen de boosdoener, nu is het zoeken naar een reden.

Feit is wel dat De Lie niet in vorm was tijdens de klassiekers die hij wel reed. Onder meer in de Omloop Het Nieuwsblad en Nokere Koerse werd hij gewoon uit het wiel gereden, twee koersen die hem toch moeten liggen.

Doet De Lie te weinig lange trainingen?

Het probleem van De Lie zou zijn dat hij niet echt wil luisteren naar de mensen rondom hem. Was dat ook geen karaktertrek van streekgenoot Philippe Gilbert? "Ja, maar ik was ook wel een harde werker", zegt Gilbert zelf bij Het Nieuwsblad.

"Als ik afga op zijn Strava zie ik te weinig lange trainingen. Ik deed elke week minimaal één keer zesenhalf uur. Daarom was ik altijd goed in de langere wedstrijden", legt Gilbert de vinger op de wonde.

Voor Gilbert speelde Dirk De Wolf daar een grote rol in. Hij trok telkens op pad met Gilbert voor de tocht van zes uur. Zo iemand zou Arnaud De Lie dus ook goed kunnen gebruiken.