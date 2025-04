Ziet hij Wout van Aert nog altijd als concurrent? Tadej Pogacar geeft eerlijk antwoord

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Ook wereldkampioen Tadej Pogacar heeft meegekregen wat er in Dwars door Vlaanderen is gebeurd. Toch houdt de wereldkampioen nog altijd rekening met Wout van Aert voor de Ronde van Vlaanderen.

Wereldkampioen Tadej Pogacar ging woensdag het parcours van Parijs-Roubaix verkennen, maar hij reed daarna wel door naar Waregem, waar Dwars door Vlaanderen eindigde. Pogacar weet dus wat er gebeurd was.

"Ik heb enkel het resultaat zien passeren en ik hoorde wat er gebeurd is, maar ik kan er dus niet veel over zeggen", zei de Sloveen op zijn persconferentie voor de Ronde van Vlaanderen. "Zo gaat het nu eenmaal soms in de koers."

"Wout en Visma-Lease a Bike maakten een foutje. Ze waren misschien te zelfzeker, maar daar is niks mis mee. Wout zag er gewoon goed uit. De ene dag ben je sterk, de andere dag iets minder."

Pogacar houdt rekening met Van Aert

Pogacar ziet Van Aert nog altijd als uitdager in de Ronde van Vlaanderen. "Het is zijn grote doel om te winnen en daar vindt hij altijd extra motivatie voor. In grote koersen presteert hij altijd beter, dus ik verwacht wel dat hij goed zal zijn."

Wat er woensdag gebeurde, zal volgens Pogacar dan ook geen rol meer spelen. "Wout zal zondag niet meer denken aan Dwars door Vlaanderen, ik verwacht dat hij goed zal zijn", besloot de wereldkampioen nog.