Verklapt Wiebes de rolverdeling met Kopecky? Europese kampioene onthult haar eigen grote doel

Lotte Kopecky offerde zich in Milaan-Sanremo en Gent-Wevelgem twee keer op voor Lorena Wiebes. In de Ronde van Vlaanderen lijkt het erop dat de rollen omgedraaid zullen zijn.

De Ronde van Vlaanderen winnen in de regenboogtrui, dat is het grote doel van Lotte Kopecky. Vorig jaar won ze al Parijs-Roubaix als wereldkampioene, nu wil ze dat ook doen in Vlaanderens Mooiste.

Het grootste gevaar voor Kopecky komt misschien wel uit haar eigen ploeg, want Lorena Wiebes klimt dit jaar bijzonder goed. Voor de wereldkampioene zal het dan ook zaak zijn om van Wiebes af te geraken.

Rijdt Wiebes in de Ronde voor Kopecky?

De Europese kampioene wil echter ook de kaart van Kopecky trekken. "Ik hoop ondersteunend te zijn. Maar als ik er toch nog bij ben, betekent het niet dat ik moét sprinten. Lotte was ook de snelste in Dwars door Vlaanderen. Op Longo Borghini na, dan", zegt ze bij Sporza.

Dat Wiebes zich in de Ronde van Vlaanderen zou opofferen voor Kopecky, heeft ook nog een andere reden. De Europese kampioene heeft namelijk haar pijlen gericht op Parijs-Roubaix, waar ze vorig jaar al zevende werd.

"Het is mooi dat ik met Sanremo al één monument gewonnen heb, maar het voorjaar echt goed afsluiten, zal voor in Roubaix zijn." Kopecky de Ronde en Wiebes Parijs-Roubaix? Dat lijkt het plan te zijn bij SD Worx-Protime.